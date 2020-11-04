Президент Ильхам Алиев: Армении, наверное, очень тяжело принять поражение, которое мы нанесли ей на поле боя

БАКУ /Trend/ - Армении, наверное, очень тяжело принять поражение, которое мы нанесли ей на поле боя.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете “La Repubblica” 2 ноября.

Отвечая на вопрос "Что Вы можете сказать относительно высказываний Президента Макрона, министра иностранных дел России о существовании моджахедов, которые вместе с Вашей армией сражаются против Армении? Это правда?", Президент Ильхам Алиев сказал, что за это время, а прошло уже более месяца, он неоднократно привлекал внимание к данному вопросу и говорил, что это неправда.

«Это неверная информация. Я не понимаю, почему распространилась и все еще распространяется эта информация. Во-первых, нам не представили в связи с этим ни одного аргумента, ни единого доказательства. Все это были слова, которые высказывались в первые дни конфликта. Вы сослались на связанное с этим заявление Президента Макрона. Это было лишь в первые дни конфликта. С того времени мы не слышали таких заявлений. Это, во-первых. Никаких доказательств, никаких аргументов. Во-вторых, в этом нет необходимости. Я неоднократно говорил, что наша армия, регулярная армия насчитывает 100 тысяч бойцов. Если объявим полную мобилизацию, то сможем мобилизовать в несколько раз больше. У нас современное вооружение. Совершенная технология и очень высокий боевой дух. Поэтому в этом нет никакой необходимости. Но, к сожалению, не придается значения тому, что происходит на другой стороне. У нас достаточно аргументов относительно того, что на стороне Армении воюют иностранцы. Там утверждают, что они имеют армянское происхождение, однако, во-первых, это не имеет никакого значения, так как если иностранец воюет на стороне одной страны против другой, то он – наемник. Кроме того, у нас нет 100-процентных аргументов относительно того, что все они – армяне. Нам известно, что есть и другие. Знаем, что там находится ПКК, знаем, что некоторые террористы с Ближнего Востока присоединились к пресловутой «нагорно-карабахской армии». Поэтому, к сожалению, данный вопрос совершенно не является темой обсуждения. Это создает впечатление политического нападения в связи с преднамеренным нападением на Азербайджан. Кроме того, причина злоупотребления армянами этим ложным заявлением заключается в том, что им, наверное, очень тяжело принять поражение, которое мы нанесли им на поле боя. На протяжении 30 лет они преподносили себя так, словно у них есть непобедимая армия. Они утверждали на протяжении 30 лет, что в одиночку оккупировали наши территории, хотя мы знаем, что это – неправда. Так что мы доказали им, кто есть кто. Мы доказали, что их якобы «непобедимая армия» - это легенда, миф, и принять это им очень тяжело. Однако они уже признали свое поражение. Премьер-министр Пашинян обратился к Президенту Путину с письмом, прося о военной помощи. Это означает, что они признали свое военное поражение и нашу победу», - сказал глава государства.