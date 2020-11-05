Состоится специальная сессия Генассамблеи ООН по COVID-19

БАКУ /Trend/ - Решение о деталях проведения специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по COVID-19 было принято сегодня на Генеральной Ассамблее при большой поддержке стран-участниц.

Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр.

"Специальная сессия по COVID-19 на уровне глав государств и правительств состоится 3-4 декабря 2020 года.

Мировые лидеры объединятся под эгидой ООН против этой самой большой проблемы, с которой мы в настоящее время сталкиваемся. Все аспекты борьбы с COVID-19, включая здравоохранение, экономику, финансирование и вакцины, будут подробно обсуждены с участием глав правительств, представителей частного сектора, академических кругов и лидеров гражданского общества", - добавил он.

На странице в Twitter постоянного представительства Азербайджана при ООН отмечается, что Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о проведении 31-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по новому типу коронавируса, инициированной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в качестве председателя Движения неприсоединения.