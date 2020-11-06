Никол Пашинян душевнобольной, он ведет Армению к гибели - священник Высоко-Петровского монастыря в Москве Рубен Мкртчян

БАКУ /Trend/ - Пашинян душевнобольной и нуждается в лечении, он ведет страну к гибели.

Никол - ходячая катастрофа. Он виноват во всех наших сегодняшних бедах.

Об этом заявил армянский священнослужитель, старший алтарник Высоко-Петровского монастыря в Москве - инок Косма (Рубен) Мкртчян, сообщает в пятницу Trend.

Священнослужитель отметил, что достаточно посмотреть на бои, идущие в Карабахе: "К сожалению, некоторые в Ереване до сих пор верят, что мы что-то получим от Никола. Те, кто привел Пашиняна к власти, хорошо знали о том, что у него серьезные проблемы с психикой. Теперь это знаем и мы. Человек с такими проблемами не может занимать ответственную должность ни в одной стране. Но людям нужно время, чтобы понять и переварить эту истину. На Никола и Анну нужно оказывать давление, чтобы они поняли, что люди не хотят их. Они должны уйти», - заявил армянский священнослужитель, выражая протест руководству Армении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)