Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею почетного захоронения и Шехидляр хиябаны

БАКУ /Trend/ - 8 ноября Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею почетного захоронения и Шехидляр хиябаны.

Как сообщает в воскресенье Trend, глава государства обратился в Шехидляр хиябаны к азербайджанскому народу.

Вначале Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в Аллее почетного захоронения почтили память великого лидера Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Глава государства и его супруга также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Были возложены цветы к могиле выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного ученого-врача Тамерлана Алиева.

Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Шехидляр хиябаны.

Глава государства и Первая леди почтили память отважных сынов Родины, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы к их могилам.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу “Вечный огонь”.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Глава государства обратился в Шехидляр хиябаны к азербайджанскому народу.