Здравствуй, Шуша! Мы все очень долго ждали этого дня! - АзИз

Ассоциация «АзИз» поздравила азербайджанский народ по случаю освобождения Шуши.

Как сообщает Trend со ссылкой на «АзИз», в поздравлении говорится:

"Сегодня все сыны и дочери Азербайджана – где бы они ни жили, и какой бы национальности ни были – празднуют ПОБЕДУ!

Сегодня - День освобождения жемчужины Азербайджана, колыбели азербайджанской культуры, родины великого Узеира Гаджибейли, Ниязи, Бюль-Бюля, Рашида Бейбутова и многих-многих деятелей искусства и культуры, которые внесли неоценимый вклад, как в азербайджанскую, так и в мировую культуру – города Шуши!

Для живущих в Израиле выходцев из Азербайджана, в частности, для ассоциации «АзИз», это особенно важный день, потому что мы на протяжении многих лет всей своей ежедневной упорной деятельностью, как могли, приближали этот день.



Теперь у азербайджанского народа будет новая дата для празднования – 8-е ноября можно считать началом конца армянской оккупации.

Правление международной ассоциации Израиль-Азербайджан от имени всех выходцев из Азербайджана, проживающих в Израиле, поздравляет весь азербайджанский народ во главе с Верховным главнокомандующим Азербайджана, Президентом Азербайджана господином Ильхамом Алиевым с Днём освобождения Шуши!



Желаем Азербайджану скорейшего возвращения всех своих земель и полного восстановления своей территориальной целостности!

Яшасын Азербайджан!"