Оценка ущерба гражданским объектам Азербайджана в результате армянской агрессии будет завершена до 10 декабря - Кабмин

БАКУ /Trend/ - Оценка ущерба гражданским объектам Азербайджана в результате армянской агрессии будет завершена до 10 декабря.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал глава пресс-службы Кабинета министров Азербайджана Ибрагим Мамедов.

По его словам, для оценки ущерба Агдамскому, Тертерскому, Бейлаганскому, Геранбойскому, Бардинскому, Агджабединскому районам и Гяндже созданы 11 рабочих групп.

Мамедов отметил, что до указанного срока в центре ASAN будет создана соответствующая информационная база.

"В настоящее время оценивается ущерб жилым домам и вспомогательных постройкам. Также будет уточнен ущерб многоквартирным домам, мечетям, церквям, производственным помещениям, предприятиям общественного питания. Уточненный список будет представлен главе государства", - сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)