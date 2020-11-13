В Генпрокуратуру Польши направлено обращение в связи с расследованием убийства гражданина Азербайджана в этой стране
БАКУ /Trend/ - В некоторых СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что временно проживавший в Польше гражданин Азербайджана Мушфиг Исмаилов был убит армянами, после чего они вывезли тело в лес и повесили.
Как сообщили Trend в пятницу в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, в Генпрокуратуру Польши направлено официальное письмо с просьбой полностью, объективно и всесторонне расследовать данный инцидент и проинформировать Генпрокуратуру Азербайджана о результатах.
"Общественности будет предоставлена подробная информация о результатах расследования", - говорится в сообщении.
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