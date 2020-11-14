Обращение парламента Азербайджана к Президенту страны станет документом, вошедшим в историю - Арзу Нагиев

БАКУ /Trend/ - Обращение парламента к Президенту Азербайджана станет документом, вошедшим в историю.

Как передает в субботу Trend, об этом в эфире передачи "В центре внимания" на Общественном телевидении сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Арзу Нагиев.

Он отметил, что победу Азербайджана в 44-дневной войне обусловило единство Верховного главнокомандующего, армии и граждан.

"Думаю, что обращение Милли Меджлиса, представляющего миллионы избирателей, к Президенту Ильхаму Алиеву по случаю этой победы станет документом, который войдет в историю", - сказал Арзу Нагиев.

Представляем вашему вниманию интервью.

(Текст: Турал Гараджаев)