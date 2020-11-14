Обращение парламента Азербайджана к Президенту страны станет документом, вошедшим в историю - Арзу Нагиев
БАКУ /Trend/ - Обращение парламента к Президенту Азербайджана станет документом, вошедшим в историю.
Как передает в субботу Trend, об этом в эфире передачи "В центре внимания" на Общественном телевидении сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Арзу Нагиев.
Он отметил, что победу Азербайджана в 44-дневной войне обусловило единство Верховного главнокомандующего, армии и граждан.
"Думаю, что обращение Милли Меджлиса, представляющего миллионы избирателей, к Президенту Ильхаму Алиеву по случаю этой победы станет документом, который войдет в историю", - сказал Арзу Нагиев.
Представляем вашему вниманию интервью.
(Текст: Турал Гараджаев)
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Обращение парламента Азербайджана к Президенту страны станет документом, вошедшим в историю - Арзу Нагиев
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