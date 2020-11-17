Президент Ильхам Алиев: Взятие города Шуша стало операцией, требующей очень большого профессионализма и смелости

Политика 17 ноября 2020 15:59 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Взятие города Шуша стало операцией, требующей очень большого профессионализма и смелости

БАКУ/Trend/ - Взятие города Шуша стало операцией, требующей очень большого профессионализма и смелости.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы, в том числе в города Физули и Джебраил 16 ноября.

«После освобождения города Шуша от оккупации враг уже понял, что дальше сопротивляться не будет иметь никакого смысла. Спустя день после освобождения города Шуша от оккупации героическая Азербайджанская армия освободила еще более 70 населенных пунктов, что по сути явилось последним ударом по врагу. Неслучайно, 10 ноября враг фактически подписал акт о капитуляции. Освобождение города Шуша от оккупации продемонстрировало нашу силу, профессионализм нашей армии, отвагу, героизм наших военнослужащих. Взятие города Шуша стало операцией, требующей очень большого профессионализма и смелости. Уверен, что эта операция займет особое место в мировой военной истории, так как наши отважные военнослужащие, вооруженные лишь легким оружием, осуществили эту операцию, пройдя горы, леса и тропы. Освобождение города Шуша от оккупации – наша славная Победа», - отметил Президент Ильхам Алиев.

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