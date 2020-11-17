В Азербайджане внесены изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Как передает Trend, согласно поправке, началом службы для тех, кто добровольно войдет в кадровый состав офицеров, будет считаться день подписания приказа.

Таким образом, согласно закону, началом действительной военной службы для лиц, добровольно вступивших в штат офицеров непосредственно в соответствующем органе исполнительной власти, будет считаться день подписания приказа о поступлении на службу.

(Редактор: Наталья Кочнева)