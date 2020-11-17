Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с регулированием военной службы
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал Указ о применении закона Азербайджана "О внесении изменений в закон Азербайджана "О воинской обязанности и военной службе"" № 191-VIQD от 27 октября 2020 года и применению закона Азербайджана "О воинской обязанности и военной службе" и утверждении "Положения о Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана".
Согласно указу, для добровольно вступивших в штат кадровых офицеров Службы государственной безопасности (СГБ), Службы внешней разведки (СВР) и Государственной пограничной службы (ГПС) днем начала военной службы будет считаться день подписания приказа о поступлении на военную службу.
(Редактор: Наталья Кочнева)
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