Баку сам определит, где будет располагаться совместный мониторинговый центр - президент России

БАКУ /Trend/ - Баку сам определит, где будет располагаться совместный мониторинговый центр.

Об этом, как передает Trend, сказал в интервью телеканалу "Россия-24" президент России Владимир Путин.

"Очевидно, что это будет на суверенной территории Азербайджана находиться, и Азербайджан вправе принять решение самостоятельно, где он посчитает целесообразным его разместить", - сказал он.