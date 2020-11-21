Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Азербайджана и Франции

БАКУ /Trend/ - 20 ноября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями по поводу последней ситуации в регионе, реализации трехстороннего заявления от 9 ноября, ряда вопросов, вытекающих из соглашения, а также урегулирования гуманитарных вопросов. Министры подчеркнули важность изучения и сохранения состояния исторических и религиозных памятников в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях, а также отметили реализацию сотрудничества в этом направлении.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Редактор: Наталья Кочнева)