Горсовет итальянской Катаньи принял документ, осуждающий агрессию Армении против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Городской совет Катаньи (Италия) принял документ, осуждающий агрессию, этническую чистку и политику геноцида Армении против Азербайджана, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД.

20 ноября 2020 года городской совет Катаньи принял документ под названием «Резолюции Совета Безопасности ООН по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту № 822, 853, 874 и 884 должны быть немедленно выполнены».

В документе отмечается, что в результате агрессии Армении против Азербайджана и политики этнической чистки были оккупированы 20% территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих районов, что более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, были совершены военные преступления против азербайджанцев и Ходжалинский геноцид.

В документе внимание акцентируется на том, что официальная Италия всегда поддерживает территориальную целостность Азербайджана, и в этом контексте делается ссылка на Совместную декларацию по укреплению стратегического партнерства между Италией и Азербайджаном, подписанным во время государственного визита Президента Азербайджана в Италию в феврале этого года.

Также осуждаются ракетные удары по Гяндже и Барде, где с 27 сентября 2020 года во время новой военной провокации Армении под прицел были взяты мирные жители и гражданские объекты, выражается солидарность с жителями Гянджи и Барды и со всем азербайджанским народом.

Городской совет Катаньи в своем документе подчеркивает, что всегда поддерживает нормы и принципы международного права, осуждает захватническую политику Армении, что армянские вооруженные силы должны быть немедленно, безоговорочно и полностью выведены с оккупированных азербайджанских территорий, резолюции СБ и Генассамблеи ООН незамедлительно должны быть выполнены, и что право азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев на свои родные земли должно быть обеспечено.

Ссылка на https://www.comune.catania.it/informazioni/cstampa/?cs=77835

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)