Начальник Службы госбезопасности Азербайджана совершил служебный визит в город Шуша

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в целях усиления безопасности освобожденного города Шуша 19-20 ноября состоялся служебный визит в город начальника Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-лейтенанта Али Нагиева.

Как сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на на сайт СГБ, в ходе визита начальник Службы также ознакомился с обеспечением и условиями работы приступивших к исполнению обязанностей местных отделений СГБ в городе Физули и поселке Гадрут, встретился с сотрудниками минобороны и других структур, а также обсудил предстоящие совместные задачи.