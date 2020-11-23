На территории бывшей средней школы села Гюлаблы в Агдаме поднят флаг Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Подразделения азербайджанской армии подняли трехцветный флаг страны на территории бывшей средней школы, находящейся в селе Гюлаблы Агдамского района.

Как сообщает в понедельник Trend, территория школы, где ранее располагались подразделения вооруженных сил Армении, была очищена от мин и других взрывчатых веществ. Затем азербайджанские военнослужащие, выстроившись перед школой, минутой молчания почтили память шехидов, погибших за территориальную целостность Азербайджана. Был исполнен Государственный гимн.