На территории бывшей средней школы села Гюлаблы в Агдаме поднят флаг Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Подразделения азербайджанской армии подняли трехцветный флаг страны на территории бывшей средней школы, находящейся в селе Гюлаблы Агдамского района.
Как сообщает в понедельник Trend, территория школы, где ранее располагались подразделения вооруженных сил Армении, была очищена от мин и других взрывчатых веществ. Затем азербайджанские военнослужащие, выстроившись перед школой, минутой молчания почтили память шехидов, погибших за территориальную целостность Азербайджана. Был исполнен Государственный гимн.
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