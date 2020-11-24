Объявлена повестка очередного заседания Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Объявлена ​​повестка заседания Милли Меджлиса (парламент), которое состоится 26 ноября 2020 года.

Как передает во вторник Trend, в повестку вошли следующие вопросы:

1. Законопроект о внесении изменения в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением орденов и медалей Азербайджана по случаю победы в Отечественной войне (третье чтение).

2. Законопроект "Об учреждении звания "Герой Отечественной войны" Азербайджана (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменения в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана "100-летие Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (1920-2020)" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменения в закон "Об охране окружающей среды" (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменения в закон Азербайджана "Об автомобильном транспорте".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)