Глава МИД Азербайджана встретился с президентом Фонда тюркской культуры и наследия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 30 ноября встретился с президентом Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиевой.

Как сообщили в понедельник Trend в МИД, министр отметил активную поддержку справедливой позиции Азербайджана Советом сотрудничества тюркоязычных государств, организациями тюркского сотрудничества, в том числе Фондом тюркской культуры и наследия, в период, имеющий для Азербайджана большую историческую значимость. Министр высоко оценил деятельность Фонда тюркской культуры и наследия, а также сотрудничество страны с Фондом.

Гюнай Эфендиева подробно рассказала о деятельности возглавляемой ею международной организации, а также о реализуемых проектах. Она представила министру Джейхуну Байрамову ряд изданий Фонда, выпущенные в Испании под эгидой Фонда марки, посвященные 135-летию гениального композитора Узеира Гаджибейли и 175-летию великого поэта Абая Кунанбаева.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Фондом тюркской культуры и наследия.

(Текст: Турал Гараджаев)