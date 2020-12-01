Президент Ильхам Алиев: В нашем регионе возникла новая реальность, эту реальность создал Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В нашем регионе возникла новая реальность. Эту реальность создали мы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Эту реальность создал Азербайджан. Мы изгнали врага с наших земель. Мы выполнили резолюции Совета Безопасности ООН. Эти резолюции на протяжении 27 лет оставались на бумаге. 27 лет эти резолюции для многих являлись просто клочком бумаги - не только для Армении, но и для других. Мы говорили, что международное право на нашей стороне, что резолюции Совета Безопасности ООН требуют вывода оккупационных сил с наших земель. Однако это не имело результата. Мы создали новую реальность в международно-правовой практике и в нашем регионе. Мы выполнили резолюции Совета Безопасности ООН. Мы восстановили нашу территориальную целостность. Мы положили конец оккупации. Надеюсь, что мы образовали в регионе новый формат безопасности и сотрудничества для настоящего и будущего. Жизнь покажет, в чем будет заключаться данный формат. Во всяком случае, мы сделали все необходимое для создания этого нового формата сотрудничества, изгнали врага с наших земель, и если сегодня вопросы, указанные в Заявлении, подписанном 10 ноября, найдут решение, то в нашем регионе будут созданы новые рамки сотрудничества», - сказал Президент Ильхам Алиев.