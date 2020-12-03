Президент Ильхам Алиев: В течение 2020 года мировая общественность столкнулась с самым серьезным кризисом в области здравоохранения в нашей современной истории

БАКУ/Trend/- В течение 2020 года мировая общественность столкнулась с самым серьезным кризисом в области здравоохранения в нашей современной истории.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления в видеоформате на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с коронавирусной инфекцией - COVID-19.

“В настоящее время в мире зарегистрировано более 60 миллионов случаев заражения, более 1 миллиона человек умерли. Этот кризис, который привел к многочисленным последствиям в здравоохранении, социальной, экономической и финансовой сферах, нанес огромный ущерб обществам, экономике, глобальной торговле и путешествиям и оказал разрушительное влияние на жизнь людей.

В целях содействия глобальным усилиям по преодолению беспрецедентных универсальных последствий пандемии и оказания оперативной, адекватной и всесторонней помощи государствам-членам Движения неприсоединения Азербайджан в качестве председателя Движения неприсоединения 4 мая 2020 года организовал онлайн-саммит Контактной группы Движения неприсоединения по COVID-19. Практическим итогом саммита стало принятие государствами-членами Движения решения об учреждении рабочей группы по борьбе с COVID-19 и созданию базы данных основных гуманитарных, медицинских потребностей и требований государств-членов Движения неприсоединения в связи с коронавирусом.

С удовлетворением хотели бы отметить, что при принятии мер в связи с пандемией Всемирная организация здравоохранения ссылается на базу данных Движения как один из источников при определении текущих потребностей государств-членов Движения неприсоединения”,- сказал глава государства.