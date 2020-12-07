Орхану Султанову присвоено высшее воинское звание генерал-полковник - Распоряжение
Политика 7 декабря 2020 19:38 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении начальнику Службы внешней разведки Азербайджана Орхану Седъяр оглу Султанову высшего воинского звания генерал-полковник.
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