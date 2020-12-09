Дано представление для ареста главы ИВ Джалилабадского района

БАКУ /Trend/ - Глава ИВ Джалилабадского района Намиг Зейналов, задержанный в результате операции СГБ, доставлен в Сабаильский районный суд.

Как передает в среду Trend, под председательством судьи Азера Тагиева начался судебный процесс по избранию в отношении главы исполнительной власти меры пресечения заключения под стражу.

Зейналову предъявлены обвинения по статьям 179.2.2 (присвоение и растрата, совершенные неоднократно), 179.2.3 (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), 179.2.4. (присвоение и растрата, совершенные с причинением значительного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), 311.3.2 (повторное получение взятки), 313 (служебный подлог).

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)