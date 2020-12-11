Парламент Азербайджана обсудит отмену комендантского часа

БАКУ /Trend/ - Сегодня Милли Меджлис (парламент) Азербайджана обсудит вопрос отмены комендантского часа на территории страны, сообщает в сообщает в пятницу Trend.

Первым на заседании будет рассмотрен вопрос об утверждении указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева об отмене военного положения с 00:00 часов 12 декабря 2020 года.

Напомним, что военное положение на территории Азербайджана было введено с 28 сентября 2020 года в соответствии с указом, подписанным 27 сентября Президентом Азербайджана.

Учитывая, что 27 сентября 2020 года вооруженные силы Республики Армения, вновь грубо нарушив нормы международного права, подвергли обстрелу населенные пункты и военные позиции Азербайджана с нескольких направлений с использованием различных видов оружия, в том числе тяжелой артиллерии, в результате чего были погибшие и раненые среди мирного населения, то, что с целью предотвращения этих атак азербайджанская армия начала, руководствуясь пунктом 29 статьи 109 и статей 111 Конституции Азербайджана, контрнаступательные операции в связи с оккупацией Нагорно-карабахского региона и прилегающих территорий Азербайджана вооруженными силами Армении, совершением вооруженных нападений и регулярных военных провокаций против Азербайджана, с 00:00 часов 28 сентября на всей территории Азербайджана было объявлено военное положение.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)