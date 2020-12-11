Фонд Гейдара Алиева начал работы по реставрации религиозных памятников и мечетей на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - По поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой группа специалистов приступила к работе над проектом восстановления на освобожденных территориях религиозных памятников и мечетей, разрушенных армянами.

Как сообщает в пятницу Trend, глава австрийской компании "Atelier Erich Pummer GesmbH", архитектор Эрих Пуммер посетил Агдамскую мечеть и дал оценку её нынешнему состоянию.

Напомним, что Фонд Гейдара Алиева приступил к реализации проекта по восстановлению религиозных памятников и мечетей на территории Карабаха, являющихся национальным достоянием азербайджанского народа. В рамках проекта с участием местных и зарубежных специалистов будут выполнены работы по восстановлению, консервации и реконструкции наших святынь в регионе. Уже начаты соответствующие работы по восстановлению религиозных мест поклонения в Шушинском и Агдамском районах, разрушенных в годы оккупации.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)