Азербайджан никому не позволит нарушать условия соглашения от 10 ноября - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда выполнял взятые на себя обязательства. Наша страна также оставалась приверженной заявлению, подписанному Президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении. Проявив гуманизм, мы дали дополнительные 10 дней, чтобы армяне свободно покинули Кельбаджар.

Об этом во вторник сказала Trend депутат Афет Гасанова.

По ее словам, Азербайджан всегда ожидал и требовал от противоположной стороны выполнения своих обязательств.

"В данном контексте, представление 13 декабря новой карты обстановки в районе проведения миротворческой операции российскими военнослужащими, которая выходит за рамки, изложенные в совместном заявлении Президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении от 10 ноября 2020 года, вызвало обоснованные недовольства у азербайджанской общественности.

Таким образом, некоторые районы, обозначенные на карте как контролируемые российскими миротворцами, находятся под контролем азербайджанской армии согласно заявлению от 10 ноября, и поэтому карта не отражает действительности.

Такие случаи не принимаются нашим обществом и вызывают серьезное недовольство. Азербайджан за освобождение этих земель пролил кровь, есть шехиды, раненые солдаты и офицеры. Они священны для нас, и наш народ никогда не сможет согласиться с таким изменением на карте", - сказала Афет Гасанова.

Депутат отметила, что согласно заявлению от 10 ноября, вооруженные силы Армении должны были полностью покинуть эти территории.

"Азербайджанская сторона, проявив гуманизм, создала все условия для вывода армянских вооруженных формирований, представляемых сегодня, как "заблудившиеся" и "пропавшие без вести" на территории. Однако они, воспользовавшись этим, попытались закрепиться там.

Армянские террористы, скрывавшиеся в селах Старый Таглар и Чайлаггала Ходжавендского района, напали на солдат азербайджанской армии и гражданских лиц, в результате чего есть убитые и раненые.

Азербайджан немедленно связался с миротворцами, довел до их сведения серьезность проблемы, а затем провел антитеррористическую операцию по очистке этих территорий от террористов. Карта, представленная российскими миротворцами, 14 декабря была исправлена, ​​и было подтверждено, что эти территории находятся под контролем Азербайджана.

Проявив решимость и политическую волю, Азербайджан еще раз продемонстрировал, что никому не будет позволено выходить за рамки соответствующего соглашения, нарушать условия первоначального соглашения путем изменения карт в одностороннем порядке", - добавила Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)