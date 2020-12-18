Состоялись очередные политконсультации между МИД Азербайджана и Пакистана

БАКУ /Trend/ - 18 декабря в формате видеоконференции прошли вторые политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Пакистана.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в них приняли участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов и секретарь иностранных дел Пакистана Сохейл Махмуд. В ходе политконсультаций были обсуждены вопросы двусторонних и многосторонних отношений.

Замминистра иностранных дел Азербайджана проинформировал пакистанскую сторону о военной провокации ​​27 сентября в отношении страны и начавшейся в ответ на нее контрнаступательной операции Азербайджана, о продолжавшейся 44 дня Отечественной войне. Сохейл Махмуд, поздравив Азербайджан с Победой в Отечественной войне, еще раз отметил поддержку Пакистаном территориальной целостности Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии азербайджано-пакистанских двусторонних отношений, сотрудничестве в рамках международных организаций, по дальнейшему укреплению связей, выдвинули ряд предложений.

Также была отмечена важность продолжения высокого политического диалога между двумя странами, дальнейшего развития отношений в экономической и торговой сферах, проведения работы по укреплению правовой договорной базы.

На встрече была отмечена важность укрепления связей между двумя народами, развития туристического потенциала, углубления взаимного сотрудничества в сферах образования, культуры, гуманитарной области.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.