Названа дата проведения очередного заседания Милли Меджлиса
Политика 25 декабря 2020 17:10 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Названа дата очередного пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент).
Как передает в пятницу Trend, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сообщила, что очередное заседание парламента состоится 28 декабря.
В ходе очередного заседания будут продолжены обсуждения в связи с государственным бюджетом на 2021 год.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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