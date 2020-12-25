Названа дата проведения очередного заседания Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Названа дата очередного пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент).

Как передает в пятницу Trend, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сообщила, что очередное заседание парламента состоится 28 декабря.

В ходе очередного заседания будут продолжены обсуждения в связи с государственным бюджетом на 2021 год.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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