Некоторым мусульманским странам следует пересмотреть отношения с разжигающей исламофобию Арменией - политолог

Политика 28 декабря 2020 22:59 (UTC+04:00)
Некоторым мусульманским странам следует пересмотреть отношения с разжигающей исламофобию Арменией - политолог

БАКУ /Trend/ - В период оккупации Армения совершала бесчеловечные преступления против наших мечетей и памятников мусульманского мира, совершала варварство и надругательства, а также пропагандировала исламофобию. Армения, совершившая беспрецедентные преступления против мусульманских памятников в Агдаме, Физули, Губадлы, Джебраиле и в других городах и районах, освобожденных от оккупации, своими деяниями показала ненависть к нашей религии. Разумеется, все это недопустимо.

Об этом сказал Trend ведущий научный работник Института философии и социологии НАНА, политический обозреватель Фаиг Алекперли.

По его словам, армяне в ходе войны разрушили большую часть наших религиозных памятников, а другую часть попытались присвоить.

"Мы наблюдали за их бесчеловечными действиями. В этой связи очень поучительно выступление Президента Ильхама Алиева перед разрушенной Зангиланской мечетью.Подобные призывы главы нашего государства служат дальнейшему укреплению исламской солидарности и единства мусульманского мира, с одной стороны, и разоблачают двойные стандарты, с другой. В любом случае, один из самых важных вопросов, к которому мы должны относиться чутко, - связан с религией. Думаю, что и мировое сообщество, и исламские страны сделают из этого выступления серьезные выводы. Действительно, осквернение азербайджанских мечетей - это вопрос, который должен настораживать и другие страны. Это преступление против человечности", - сказал Алекперли.

Доцент отметил, что помимо некоторых христианских стран, закрывают глаза на аморальное отношение Армении к мусульманским памятникам, акты вандализма и разжигание исламофобии этой страной и некоторые мусульманские страны. Таким государствам следует пересмотреть свои отношения с Арменией, которая совершает нападки на мусульманские памятники и разжигает исламофобию.

"Эти мусульманские страны, возможно, могли бы оправдываться, но только в прошлом, поскольку вся мировая общественность уже увидела, как армяне разрушили мечети Агдама, Губадлы, Физули, Зангилана и Джебраила, держали в священных для мусульман местах скот, вплоть до свиней. Обращение Президента Ильхама Алиева к общественности мусульманских стран мира имеет большое значение. Они осведомлены об этих действиях Армении и должны призвать свои страны разорвать связи с исламофобским государством. Влияние общественности, общественного мнения, может сыграть большую роль в этом вопросе", - подчеркнул Фаиг Алекперли.

Политолог считает, что если после этого какая-либо мусульманская страна захочет наладить связи с Арменией или продолжить уже имеющиеся, то мусульманские сообщества этих стран должны решительно протестовать против этого и довести до сведения своих стран, что это недопустимо. Мусульманская общественность мира должна знать, что после такого масштаба деяний армянской стороны налаживание отношений с Арменией должно быть неприемлемым для их стран. Наоборот, единство и солидарность между мусульманскими странами должны усиливаться.

"Мы должны и дальше укреплять наше единство по таким вопросам. Считаю, что мусульманское сообщество исламских стран должно быть осторожным и чутким в таких вопросах, а также призывать свои страны воздерживаться от сотрудничества с Арменией, которая разжигает исламофобию, разрушает и оскорбляет мусульманские мечети.

Страны, которые считают себя центром и основой демократии, также должны сделать выводы из выступления Президента Азербайджана",- добавил Фаиг Алекперли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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