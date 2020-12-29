Президент Ильхам Алиев: Операция «Железный кулак» изучается ведущими военными центрами и специалистами

БАКУ /Trend/ - Подстрекательские заявления и действия Армении, подорвавшие процесс переговоров, военная провокация, совершенная ею в июле в товузском направлении государственной границы, концентрация войск на линии соприкосновения, отправка диверсионных групп для совершения террористических актов свидетельствовали о ее очередных грязных намерениях. В сентябре нынешнего года на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН международная общественность была предупреждена о том, что Армения готовится к новой войне.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравлении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

«27 сентября в ответ на военную агрессию, развязанную Арменией против нашей страны, азербайджанский народ поднялся на Отечественную войну. Победоносная азербайджанская армия в течение 44 дней, каждое мгновение которых полны героизма, нанесла врагу сокрушительное поражение и восстановила территориальную целостность нашей страны. Славная Победа, которая вечно будет жить в истории нашей национальной государственности и в памяти народа, была достигнута благодаря высокому профессионализму нашей армии и напряженной политико-дипломатической деятельности.

Операция «Железный кулак», которую наша армия осуществила в крайне сложных с территориально-рельефной точки зрения условиях и в короткий срок, попав в мировую военную историю, изучается ведущими военными центрами и специалистами.

Грандиозный парад Победы, проведенный 10 декабря на площади Азадлыг в Баку, продемонстрировал политическое, экономическое и военное могущество Азербайджанского государства, волю нашего народа, стремление армии к победе, нерушимый боевой дух солдат и офицеров», - сказал глава государства.