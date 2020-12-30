Группа военнослужащих Азербайджана награждена медалью «За военные заслуги» - список

БАКУ / Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана медалью «За военные заслуги".

В распоряжении говорится, что медалью «За военные заслуги» награждается группа военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, отличившихся во время выполнения боевых заданий и служебных обязанностей во время освобождения от оккупации Территорий Азербайджана.

С полным списком награжденных пожно ознакомиться по ссылке.