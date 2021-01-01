Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к народу (ВИДЕО) (версия 2)

Политика 1 января 2021 00:53 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к народу (ВИДЕО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 31 декабря в 23:26)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к народу Азербайджана по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Trend представляет обращение:

- Дорогие соотечественники.

2020 год остается в истории. 2020 год останется в истории как год нашей славной Победы. Нанеся Армении поражение за 44 дня, Азербайджан освободил родные земли от оккупации. Эта Победа будет жить в памяти азербайджанского народа вечно. Это – историческая Победа. Мы восстановили историческую справедливость.

Как вам известно, на протяжении почти 30 лет шли переговоры в рамках Минской группы. Однако они не дали никаких результатов. Фактически Армения на этих переговорах просто стремилась затянуть время. Происходил процесс имитации переговоров. В 2003 году, когда я в первый раз был избран на должность Президента Азербайджана, я заявил, что для меня как Президента основная задача - освобождение наших земель от оккупации. В первые годы моего президентства были определенные надежды на то, что этот вопрос может решиться мирным путем. Потому что я считал, что нормы и принципы международного права создают прекрасную почву, и знал, что историческая справедливость на нашей стороне. В то же время резолюции Совета Безопасности создавали правовую основу для решения вопроса. Но с годами я видел, что наши надежды тают, и причиной этому была деятельность Армении, ее политика, шаги. С годами становилось яснее, что Армения не хочет решить этот вопрос. Армения просто хочет навечно оставить наши земли под оккупацией и, участвуя в переговорах, создает видимость, что будто переговорный процесс идет, и международные посредники участвуют в этом процессе. Шли годы, и надежды таяли. Я же всегда говорил, за последние 17 лет, можно сказать, во всех выступлениях на международных мероприятиях говорил, что решение этого вопроса для нас является приоритетом. Говорил, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией. Говорил, что Азербайджан никогда не позволит, чтобы на исторических, исконных азербайджанских землях было создано второе армянское государство. Говорил, что мы никогда не предоставим независимость так называемой "Нагорно-Карабахской республике". Там никогда не будет проведено какое-либо голосование. Я говорил все это, и эта позиция постепенно крепла. В то же время я отчетливо видел, что, если мы не будем сильными, если в наших руках не будет силы, то нам не удастся решить этот вопрос. Почему мы потеряли свои земли в первой Карабахской войне? Потому что тогдашнее руководство Азербайджана не могло выполнять свои должностные обязанности. Оккупация в 1992 году Шуши, Лачина, в апреле 1993 года Кяльбаджара фактически создала географическую связь между Нагорным Карабахом и Арменией, и после этого оккупация других земель была неизбежной. Наша армия, можно сказать, была разрушена, регулярная армия не была создана, наши отважные, героические сыновья просто сражались как герои и становились шехидами, мы теряли земли. У нас не было сил. Поэтому силовой фактор выдвинулся на передний план. Сегодня в меняющемся мире фактор силы, можно сказать, уже официально вышел на передний план. Я же прогнозировал это еще 10 лет назад, поэтому были мобилизованы все возможности для накопления сил. А сила – это экономика. Если экономика будет слабой, то о военной силе, политической силе не может быть и речи. Мы должны были создать экономическую независимость, и мы ее создали. Азербайджан уже несколько лет является полностью независимой с экономической точки зрения страной, ни от кого не зависит, ни от одной страны не зависит, не зависит от какой-либо международной финансовой структуры.

Экономическая независимость укрепила нашу политическую независимость, стала вестись более смелая политика, независимая политика. Политика, которая служит исключительно интересам азербайджанского народа. Сегодня в мире, на мировой карте не так много стран, которые проводят в подлинном смысле слова независимую политику. Азербайджан одна из них, и Отечественная война это еще раз продемонстрировала. Несмотря на все вызовы, давление, мы смогли добиться своего. Мы изгнали врага с наших земель, решили этот вопрос военным путем, а затем еще больше укрепили свою Победу политическими путями.

Чтобы накопить силы, конечно же, должна проводиться правильная политика. На протяжении последних 17 лет главными задачами в моей деятельности были усиление нашей страны, укрепление наших позиций на международной арене, развитие процессов внутри страны в позитивном русле. Никакое давление, никакая угроза не смогли заставить меня свернуть с этого пути. Потому что у меня была одна цель – построить сильный Азербайджан, освободить наши земли от оккупации!

За эти годы мы реализовали крупные, гигантские проекты. Эти проекты позволили нам занять передовые позиции в мире с точки зрения экономического развития. По темпам экономического развития за последние 17 лет Азербайджан находится на первом месте в мире. В то же время своей политикой мы должны были ослабить Армению и не скрывали этого. Я говорю это не только сегодня, я говорил это 10 лет назад: пока наши земли будут находиться под оккупацией, мы лишим Армению участия во всех проектах, во всех региональных инициативах, изолируем их, и мы сделали это. Посмотрите сейчас на энергетические, транспортные, коммуникационные карты Евразии - все эти пути, соединяющие страны, проекты, которые приносят большую пользу странам, прошли в обход Армении. Кто это сделал? Мы, несмотря на давление. Однажды я уже говорил, хочу сказать еще раз, против нас выдвигались необоснованные обвинения даже в связи со строительством нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Якобы мы загрязняем здесь природу, наносим вред экологическому балансу. Для чего? Для того, чтобы остановить этот проект, либо же реализовать его через территорию Армении. В таком случае мы были бы связаны по рукам, весь наш нефтяной, а затем и газовый экспорт находился бы в руках Армении. Мог бы я согласиться на это? Конечно же, нет! Поэтому я подвергался давлению. Я разрушал желания некоторых стран. Потому что эти желания противоречили нашим национальным интересам, и продолжавшаяся 44 дня война показала, кто есть кто, кто кому приходится другом. Азербайджанский народ хорошо видит и знает это. А я знал это давно. Поэтому был готов ко всей этой клевете, давлению, угрозам. У меня была одна цель – создать сильное государство, освободить наши земли от оккупации, восстановить справедливость!

Мы использовали разные пути для ослабления Армении, и все эти пути представлялись общественности. Мы ничего не делали в каком-то тайном формате. Я говорил, что мы изолируем, и мы сделали это. Нефтепроводы, газопроводы, транспортные пути прошли в обход Армении, телекоммуникационные линии прошли в обход Армении, электроэнергетические проекты обошли Армению. Армения была лишена возможных доходов.

С другой стороны, одной из главных задач было разоблачить Армению на международной арене, донести их оккупационную политику до мировой общественности, и мы добились этого. За последние 17 лет, можно сказать, все ведущие международные организации приняли решения, резолюции, поддерживающие нашу позицию. Генеральная Ассамблея ООН, даже такие организации, как Совет Европы и Европарламент, которые всегда занимали антиазербайджанскую позицию, были вынуждены принять резолюции, отражающие правду о конфликте.

Мы стали членом Движения неприсоединения. Помню, в то время некоторые расценивали это как ошибочный шаг. Но я знаю, что это был верный шаг. Став членом, мы сразу же при поддержке 120 стран добились принятия резолюции по конфликту – резолюции, отвечающей нашим интересам. Сегодня как председатель Движения неприсоединения мы говорим свое слово в мировом масштабе. Хочу также еще раз отметить, что страны-члены Движения неприсоединения в период войны сказали свое слово в предотвращении невыгодных нам предвзятых антиазербайджанских инициатив. Это не удалось.

Мы наладили тесные связи с Организацией исламского сотрудничества. Сегодня эти связи находятся на самом высоком уровне в истории. Организация исламского сотрудничества приняла правильные резолюции, которые отражают правду и международное право. Во время контактов с мусульманскими странами мы доводили до них информацию об армянских зверствах. Я показывал моим коллегам фотоснимки разрушенных, оскверненных мечетей и спрашивал, как вы после такого строите отношения с этой страной? Как вы, после того, что увидели на этих фотографиях, встречаетесь с ними, пожимаете им руку? Ведь все эти зверства являются преступлением не только против нас, но и против всего мусульманского мира.

Мы наладили тесные отношения с соседними странами в регионе, потому что раньше почему-то считалось, что у Азербайджана в регионе свои традиционные союзники, а у Армении – свои. Мы полностью разрушили эту концепцию. Сегодня все наши соседи являются нашими близкими друзьями. У нас прекрасное сотрудничество со всеми нашими соседями, как в двустороннем, так и трехстороннем форматах. Есть трехсторонний формат Азербайджан-Грузия-Турция, трехсторонний формат Азербайджан-Иран-Турция, трехсторонний формат Азербайджан-Иран-Россия. Есть ли у Армении такой формат сотрудничества с какой-нибудь из стран? Нет. Это – наглядный пример правильности нашей политики. Мы лишили Армению того, что она на протяжении многих лет считала точками опоры, потому что правильно выстроили свою политику. Мы всегда открыто проводили свою политику. Не допускали никаких авантюр в отношении какой-либо страны. Я говорил, что с территории Азербайджана не будет никаких провокационных шагов, инициатив против другой страны, в том числе, в первую очередь, соседей. Таким образом, мы завоевали уважение в мире, регионе, среди соседей и усилили нашу страну. С нами стали считаться. Нашему слову верили и верят. Я всегда говорил, что мое слово обладает той же силой, что и моя подпись.

Так что все эти факторы сыграли свою роль. Мы развеяли в пух и прах представленную Арменией фальшивую историю, на международных мероприятиях предоставили мировой общественности достаточно полную информацию о Кюрекчайском мирном договоре. Все убедились в том, что армянский народ живет в Карабахском регионе всего лишь последние 200 лет, был переселен туда. Мы довели и доводим до внимания мировой общественности ходжалинские реалии. Кто-нибудь говорил о Ходжалы до последних 17 лет? Словно и не было такого преступления. Словно не было такого геноцида. Потому что Армения пыталась скрыть это. Она даже старается свалить на Азербайджан это военное преступление. Так же, как в период Отечественной войны после обстрела Гянджи и других городов с территории Армении с применением баллистических ракет говорила, что Азербайджан сделал это сам. Может ли быть такая бесстыжая страна? Могут ли быть такие бессовестные люди? Видимо, может, и это – Армения. Поэтому мы приложили огромные усилия для доведения до мировой общественности ходжалинских реалий – и государство, и Фонд Гейдара Алиева. Сегодня 13 стран официально признали Ходжалинский геноцид. Мы довели до мировой общественности правду о войне, о разрушенных городах, селах. В то время как у нас не было возможности ездить в эти села, города. Ни одна международная организация не посещала их, ЮНЕСКО, которая сегодня пытается предъявлять нам претензии в том, что мы якобы не сможем защитить здесь армянские религиозные памятники. Хотя это ложь. В Азербайджане охраняются памятники всех религий. Хоть раз она побывала на этих землях? Хоть раз побывала в Шушинской мечети? Побывала в разрушенной мечети в Зангилане? Была в Агдамской мечети? Армяне держали там свиней, коров. А сейчас нам предъявляют претензии.

Армения туда никого не пропускала, никого. Даже послов стран-сопредседателей Минской группы. Мы с трудом дважды добились того, чтобы Минская группа направила на оккупированные земли миссию по изучению фактов. Последняя миссия была там десять лет назад. Каждый год я говорил им, почему не едете туда? Поезжайте, посмотрите, там идет незаконное заселение. Все наши города и села разрушаются. Наши села и города переименовываются, исторические памятники разрушаются или арменизируются. Не ехали, говоря, что Армения не пропускает. Кто такая Армения, чтобы не пропускать. Поэтому видя все это, мы приближали наш день Победы. Если вы посмотрите на мои предыдущие многочисленные выступления, то увидите – я говорил, что все мы каждый день своим трудом должны приближать этот священный момент, и мы делали это. Священный момент Победы наступил.

Уже много лет различные эксперты, занимающиеся вопросами региона, высказывали свое мнение о неизбежности войны. В то же время на протяжении всех этих лет в числе адресованных нам заявок, как говорится, преобладал один тезис – военного разрешения конфликта нет. Кто-то вбросил этот тезис. Я примерно знаю, кто. Все остальные организации, имеющие и не имеющие отношение к этому, занимающиеся и не занимающиеся вопросами региона, все в один голос говорили, что военного разрешения конфликта нет.

В последние годы я побывал во многих странах с официальными визитами, – конечно, как в странах региона, так и других. Все эти визиты освещены. Во многих случаях кто-то из моих коллег, никак не связанный с нашим регионом, говорил, что конфликт не имеет военного разрешения. Откуда ты знаешь? Различными кругами было сказано, что это должно быть доведено до Ильхама Алиева. Говорили страны, круги, играющие активную роль в управлении миром: надо сказать именно так, чтобы побудить нас свернуть с этого пути, чтобы этого никогда не произошло. Чтобы статус-кво оставался вечным, неизменным. Хотя порой говорили, что статус-кво неприемлем. Но впоследствии, как говорится, отказались и от этого. Стали говорить, что статус-кво неустойчив. Значит, приемлем. Но для нас он был неприемлем. Мы в одиночку противостояли Армении, ее покровителям, попечителям и проармянским силам. В одиночку! Никому не удалось принудить нас к невыгодному нам варианту мирного договора. Хотя несколько раз такие попытки предпринимались. Неоднократно, даже допуская определенную фальсификацию, говорили, что при составлении документов якобы были допущены ошибки, подстрекая, побуждая нас с какому-то варианту. Но не прошло и не могло пройти, так как была и есть твердая воля. Интересы азербайджанского народа превыше всего. Освобождение наших земель от оккупации было важнейшей задачей, и мы уверенно шли к этой цели.

В последние годы ситуация начала обостряться. Армения уже не могла скрывать своих намерений. Потому что переговоры фактически потеряли смысл, и не только в эти последние два года, а примерно на протяжении 5-6 лет. Армения регулярно проводила военные учения на оккупированных землях. Эти военные учения проводились на территории Агдамского района. По словам руководства Армении, в них принимали участие десятки тысяч человек. Организовывались нападения на наши позиции. Военный вертолет совершил нападение, и был сбит. Это позволило Армении, использовав данный предлог, заявить: Азербайджан сбил наш вертолет, теперь переговоры должны быть прекращены. Каждый раз при появлении возможности для определенного продвижения они прибегали к подобным провокациям.

Апрельские бои не стали уроком для Армении. Продолжавшиеся несколько дней Апрельские бои завершились нашей хоть и маленькой, но победой. Армения была принуждена, поставлена на место, мы освободили часть наших земель от оккупантов, показали, что никто и ничто не сможет заставить нас свернуть с нашего пути. Но это не стало им уроком. После Апрельских боев тогдашнее руководство Армении, можно сказать, дало слово, что они покинут оккупированные земли. Это правда. Но затем там было захвачено отделение полиции - то ли это они сами организовали, то ли действительно такой случай произошел. Террористическая группировка совершила там теракт, после чего руководство Армении сказало, видите, обстановка здесь напряженная, мы не можем сделать это. Нас обманули. Гюннютская – Нахчыванская операция в 2018 году также была успешной. Мы взяли большую территорию, освободили ее и заняли стратегические высоты. И снова это не стало уроком. То есть, мы дали им шанс. В 2018 году в Армении, - сегодня некоторые называют это революцией, некоторые переворотом, им лучше знать, - произошли изменения, появились надежды, и они были не беспочвенными. Я не хочу идти вглубь. Мы надеялись, что новое руководство очистится от прошлых ошибок, и этот вопрос найдет свое решение. Но и этого не произошло. Можно сказать, что спустя год против нас были сделаны неприемлемые шаги, нас фактически обманули, они выиграли время, чтобы решить свои внутренние проблемы, раздавить, арестовать внутреннюю оппозицию. Азербайджанский народ хорошо знает, что произошло потом. Неприемлемые заявления, оскорбление азербайджанского народа, неуместные действия, позорные шаги, заявления и провокационные военные операции – в июле, августе и, наконец, 27 сентября. Я сказал: Довольно уже, вперед! Вражеская армия была уничтожена за 44 дня. Сегодня армянской армии нет.

В период войны я регулярно информировал мой дорогой народ о ходе военных действий. Война проходила на глазах у нашего народа. После войны также предоставляется определенная информация о некоторых операциях, решениях. Не хочу уделять этому вопросу много времени. Но в течение 44 дней Азербайджанская армия разгромила армянскую армию. Наши героические солдаты и офицеры продемонстрировали мощь Азербайджана. Благодаря правильно спланированным и проведенным операциям, пользуясь техническими возможностями, опираясь на героизм, доблесть наших отважных сынов, мы сделали невозможное, уничтожили противника, враг поднял белый флаг, пал на колени. После освобождения от оккупации более 300 городов и сел, после освоождения древнего азербайджанского города, родной для всех нас Шуши, а следом множества сел враг полностью сдался, подписал акт о капитуляции и был вынужден покинуть другие находившиеся под оккупацией земли.

Война осталась позади. Она продемонстрировала нашу мощь, непоколебимую волю, единство. Железный кулак, превратившийся в символ войны, победы, показал свою силу. Это и единство, и сила. В нашем обществе есть и единство, у нашей страны есть и всегда будет мощь. Если кто-то сегодня в Армении живет реваншистскими настроениями, то он совершает большую ошибку. Пусть они никогда не забывают эту 44-дневную войну. Если кто-то впредь попытается оскорбить азербайджанский народ, то он получит такой урок, который не сравнится с этой 44-дневной войной.

Азербайджан нанес поражение Армении. Это увидел весь мир, это произошло на глазах у всего мира. Никто не смог нас остановить. Я говорил, что мы пойдем до конца, пусть они назовут нам дату, когда оккупант-Армения покинет наши земли. После предоставления даты мы остановили наши военные операции.

Сегодня День солидарности азербайджанцев мира. Каждый год, обращаясь к народу, я поздравляю азербайджанцев мира с этим днем и Новым годом. На этот раз это поздравление имеет особое значение. Я знаю, что в период войны проживающие в мире азербайджанцы пристально следили за происходящими в Азербайджане процессами, войной. Они выражали свою поддержку. Среди тысяч направленных мне писем было достаточно много писем и от проживающих за рубежом азербайджанцев. Они выражали моральную поддержку, демонстрировали солидарность. Обращаясь сегодня к ним, я хочу сказать: вы должны и можете гордиться тем, что являетесь представителями героического азербайджанского народа. Сегодня каждый азербайджанец, каждый гражданин Азербайджана и наши соотечественники, проживающие за рубежом, по праву могут гордиться тем, что мы представители победоносного народа.

Я хочу поздравить всех наших соотечественников с этим праздником. В первую очередь, хочу поздравить весь азербайджанский народ с исторической Победой. В будущем нас ждут большие дела, для нашей страны начинается новая эра - эра созидания, развития, восстановления наших земель. Эта будет славная эра. Хоть враг и разрушил все на оккупированных им и уже освобожденных землях, мы восстановим все наши города, села, создадим рай в Карабахском регионе. Наш народ достоин этого. Наш народ красит победа, и победа всегда будет за нами!

Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с Новым годом, с Днем солидарности азербайджанцев мира. Поздравляю весь азербайджанский народ с великой Победой. Хотел бы, чтобы в канун Нового года мы все вместе произнесли лозунг, который вел нас к Победе: Карабах – это Азербайджан!

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Бакинский Медиа Центр подготовил видеоролик "Все будет хорошо!" (ВИДЕО) Общество 31 декабря 2020 13:32
Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания сотрудникам Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Политика 31 декабря 2020 13:31
Ряду сотрудников Азербайджанского технического университета присвоены почетные звания Политика 31 декабря 2020 13:31
В Москве за сутки выявили 6 566 заразившихся коронавирусом Россия 31 декабря 2020 13:09
Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания группе сотрудников МЧС Азербайджана Политика 31 декабря 2020 12:20
Президент Ильхам Алиев наградил ряд сотрудников Азербайджанского технического университета Политика 31 декабря 2020 12:20
Азербайджано-турецкое братство вечно и нерушимо! (ФОТО/ВИДЕО) Политика 31 декабря 2020 12:16
У восточного побережья Китая затонул сухогруз Другие страны 31 декабря 2020 12:04
Турецкие военные будут стоять на страже прав Азербайджана - Хулуси Акар Политика 31 декабря 2020 10:47
Посол Украины в Азербайджане поздравил азербайджанцев мира Политика 31 декабря 2020 10:19
Видеокадры из села Нифталылар Джебраильского района (ВИДЕО) Политика 31 декабря 2020 10:17
В Японии заявили о возможном введении режима ЧС из-за ситуации с коронавирусом В мире 31 декабря 2020 10:00
Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва автомобиля в Афганистане Другие страны 31 декабря 2020 09:34
Власти Китая выдали условное разрешение для продажи вакцины Sinopharm Другие страны 31 декабря 2020 09:16
Американская компания BitGo выплатит почти $100 тыс. за нарушение санкционного режима США Финансы 31 декабря 2020 08:55
В Японии из-за снегопадов отменили более 140 авиарейсов Другие страны 31 декабря 2020 08:39
К марту реально можно будет говорить о начале вакцинации от коронавируса - Минздрав Грузии Грузия 31 декабря 2020 08:18
Иран выделит по 150 тыс. долларов на компенсации каждой семье жертв катастрофы самолета «МАУ» Общество 31 декабря 2020 08:15
795 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 31 декабря 2020 08:10
Азербайджан сократил импорт продукции в январе-ноябре 2020 г. Бизнес 31 декабря 2020 08:00
Увеличился экспорт чая из Азербайджана Бизнес 31 декабря 2020 08:00
Румыния заинтересована в более значительном присутствии своих компаний на туркменском рынке Бизнес 31 декабря 2020 08:00
Верховный суд Венесуэлы признал незаконным решение парламента "продлить" полномочия Гуайдо Другие страны 31 декабря 2020 07:46
Более 21 тыс. жителей в России остались без электроснабжения из-за обледенения провода Россия 31 декабря 2020 07:31
Минобороны КНР выразило протест в связи с проходом кораблей США в Тайваньском проливе Другие страны 31 декабря 2020 07:15
США решили повысить пошлины в отношении некоторых товаров из ЕС Экономика 31 декабря 2020 06:58
Британский парламент окончательно утвердил соглашение о будущих отношениях с Евросоюзом Европа 31 декабря 2020 06:25
Ученые из США раскрыли механизм действия коронавируса на сосуды мозга США 31 декабря 2020 05:57
Гавана сочла заигрыванием с антикубинским лобби планы США объявить ее спонсором терроризма Другие страны 31 декабря 2020 05:41
Аргентина одобрила применение вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета Другие страны 31 декабря 2020 05:20
Трамп считает, что выборы в США не соответствовали даже стандартам стран третьего мира США 31 декабря 2020 04:55
Китай пытается пресечь публикацию данных о появлении COVID-19 - Associated Press Другие страны 31 декабря 2020 04:37
Тесты на COVID-19 в США могут начать требовать от прибывающих не только из Великобритании США 31 декабря 2020 04:18
В Калифорнии впервые зафиксировали заражение "британским" штаммом коронавируса США 31 декабря 2020 03:59
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