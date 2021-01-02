Видеокадры из села Ребенд Зангиланского района (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Распространены видеокадры из села Ребенд Зангиланского района.
Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана представляет эти кадры.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
Президент Казахстана подписал поправки в некоторые законодательные акты по вопросам восстановления экономического роста
Лента новостей
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО)
В послевоенный период к активной занятости привлечены до 1800 членов семей шехидов и раненых военнослужащих
В рамках межправительственной Стипендиальной программы право на зарубежное обучение получили 232 человека
Президент Казахстана подписал поправки в некоторые законодательные акты по вопросам восстановления экономического роста
В Узбекистане китайскую вакцину получили свыше тысячи добровольцев, никаких осложнений не зафиксировано - посольство КНР
Ашхабадский итоговый документ распространен в качестве документов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН
Гражданин, подорвавшийся на мине в Физулинском районе, скончался в больнице - Генеральная прокуратура
В освобождённой Шуше снят первый клип с участием Алима Гасымова, Нураддина Мехтиханлы и Чингиза Мустафаева (ВИДЕО)