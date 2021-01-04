БАКУ/Trend/ - Пиротехники МЧС России проведут разминирование территории Агдамского района Азербайджана.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"4 января самолет Ил-76 МЧС России со спасателями на борту вылетел в Республику Азербайджан для выполнения задач по разминированию территорий в Нагорном Карабахе. В рамках гуманитарной миссии пиротехники будут работать в Агдамском районе", - сказали в МЧС.

В состав группировки вошли 20 пиротехников центра "Лидер" МЧС РФ и Ногинского спасательного центра. Вместе с ними летят три комплекса с роботами. "Весь убывающий личный состав прошел тестирование на отсутствие COVID-19", - добавили в пресс-службе.