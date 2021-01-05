Азербайджанские парламентарии будут наблюдать за ходом президентских выборов в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские парламентарии будут наблюдать за ходом внеочередных президентских выборов в Кыргызстане, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

"Депутаты Милли Меджлиса 8 января отправятся в Бишкек. Сабир Гаджиев будет наблюдать за выборами по линии Исполкома ПА СНГ, Фазиль Мустафа - в составе наблюдательной миссии ТюркПА", - говорится в сообщении.

Визит завершится 13 января.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)