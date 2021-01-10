Как фонд Сороса и фашизм объединились в Армении?

Политика 10 января 2021 15:40 (UTC+04:00)
Как фонд Сороса и фашизм объединились в Армении?

БАКУ /Trend/ - Самые яркие проявления фашизма отчетливо видны в Армении, ставшей игрушкой фонда Сороса. Пропаганда фашизма находится на переднем плане в этой стране. А как получилось так, что фонд Сороса и фашизм объединились в Армении?

Что такое или кто такой фонд Сороса?

Фонд Сороса напрямую связан с американским финансистом, инвестором, бизнесменом, политическим активистом и филантропом Джорджем Соросом. Он занимает 29-е место среди самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Состояние Сороса оценивается в 29 миллиардов долларов.

В настоящее время он является председателем Фонда менеджмента Сороса и руководителем Института «Открытое общество». Он также является бывшим членом Совета директоров Комиссии США по внешним отношениям. С другой стороны, Сорос - один из трех основателей Американского центра развития.

В настоящее время фонд Сороса имеет местные офисы в более чем 70 странах мира. По официальным данным фонда, годовой бюджет фондов Сороса в 2017 году составил 940 миллионов долларов. Фонд Сороса потратил 14 миллиардов долларов с момента своего основания в 1984 году. В настоящее время фонд имеет 1400 сотрудников по всему миру.

Многие страны мира рассматривают фонд Сороса как главного спонсора мятежей, революций и беспорядков. Фонд Сороса принимается как крупный финансовый спонсор распространения либеральных ценностей и поэтому в основном является мишенью для правых консервативных правительств.

Какие же отношения между Соросом и Арменией?

«Бархатная революция», произошедшая в Армении в 2018 году, обнажила процессы, длительное время происходившие в этой стране в тайной форме. Зловещая революция, сыграв роль «спускового крючка» в превращении «антироссийских настроений» в стране в «антироссийский фронт», превратилась в волну гнева на российские инвестиции и бизнес. В то же время с назначением Никола Пашиняна премьер-министром в результате «бархатной революции» позиции фонда Сороса в стране стали стремительно укрепляться.

Фонд «Открытое общество - Армения» (Фонд Сороса), начавший свою деятельность в Армении в 1997 году, можно сказать, что в 2018 году достиг своей главной цели. Премьер-министром Армении стал человек номер один Сороса.

Сделаем небольшое напоминание:

Премьер-министр Армении, ответив «На момент их создания никто в России не сомневался в пророссийских тенденциях правительства Армении. Все эти организации были созданы при Роберте Кочаряне и Серже Саргсяне. Если они действительно были пророссийскими, почему они не закрыли эти организации?» в интервью РБК на вопрос «У вас хорошие отношения с фондом Сороса. Как так? Это же отрицательно сказывается на российско-армянских отношениях», не скрыл свои хорошие отношения с фондом Сороса. Напротив, он признал, что фонд Сороса был в Армении еще раньше.

Только в Армении фонд Сороса потратил более 5 миллионов долларов под предлогом «развития СМИ». Эти средства массовой информации также играют исключительную роль в приходе Пашиняна к власти и её сохранении, несмотря на его тяжелое поражение перед Азербайджаном.

Правительство Пашиняна во всех отношениях зависит от фонда Сороса. Неслучайно, что после его прихода к власти Джордж Сорос стал выделять этой стране больше средств. Так, только в 2019 году фонд Сороса выделил Армении 3,6 миллиона долларов. В то же время фонд «Открытое общество - Армения» недавно выделил более 600 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом.

Джордж Сорос пытался устроить бархатную революцию во многих постсоветских странах, но самой успешной для него страной была Армения. Уже однозначно можно сказать, что Армения становится страной, управляемой Джорджем Соросом.

Но что связывает игрушку Сороса пашиняновскую Армению с фашизмом?

Сегодня ни для кого не секрет, что Армения - фашистское государство. Армения всегда превращала фашизм, расизм и нацизм в государственную политику.

Национальным героем фашизма в Армении является Гарегин Нжде. Идеологическое учение, созданное Гарегином Нжде (Тер-Арутюнян), который в 1930-е годы уехал из Болгарии в США и считается героем армянского народа, получило название «Цегакрон».

Во время Второй мировой войны Нжде участвует в формировании армянских воинских частей под Вермахтом. Армянские войска нацистской Германии во главе с Нжде принимали участие в оккупации Крымского полуострова и боевых действиях на Кавказе.

Когда советская армия вошла в Болгарию, Нжде, видя приближение конца войны, ищет себе новых союзников и пишет письмо советскому генералу Толбухину. В письме он пытается оправдать себя. Однако его арестовывают. На суде Гарегин Нжде был признан виновным в антисоветской деятельности и организации массовых убийств и приговорен к 25 годам лишения свободы. 21 декабря 1955 года Нжде умирает в тюрьме города Владимира.

Во все времена в Армении на государственном уровне отношение к фашисту Нжде было другим. Велась его героизация в обществе.

28 мая 2016 года при личном участии президента Сержа Саргсяна в Ереване открыли памятник Гарегину Нжде. В то время это событие было встречено неоднозначно и вызвало оправданное недовольство в России и многих других странах.

Руководство Армении, питающееся идеологией фашиста Нжде, открыто продемонстрировало свою фашистскую суть в войне с Азербайджаном в 2020 году. В безвыходной ситуации Пашинян, применив фашистскую тактику, обстрелял мирное население Азербайджана. Против мирных жителей Гянджи, Барды, Тертера и других городов применялись кассетные бомбы.

В результате 100 мирных жителей погибли и 416 получили ранения разной степени тяжести.

Глава азербайджанской службы новостей АМИ Trend Асиф Мехман

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