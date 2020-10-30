Война показала истинное лицо Пашиняна

БАКУ /Trend/ - Сегодня фашизм в Армении возведен на государственный уровень, а если сказать точнее, премьер-министр Армении Никол Пашинян пишет "новую" историю фашизма.

Если обратиться к истории, то можно видеть, что Армения часто прибегала к фашистским действиям. По жестокости и кровожадности Армения на порядок опережает нацистскую Германию.

Нацисты заживо сжигали мирных жителей в Украине, а армяне совершили аналогичные деяния в Ходжалы, Гарадаглы, Мешали и других районах. Хотя с тех пор прошло много времени, народ Азербайджана не забыл этого.

Сегодня, в лице Пашиняна, азербайджанский народ столкнулся с армянским фашизмом в Гяндже, Барде, Тертере и других населенных пунктах. Хотя, когда Пашинян впервые пришел к власти, были и те, кто отождествлял его с гуманизмом, демократией, но война раскрыла истинное лицо Пашиняна и сегодня можно с уверенностью сказать, что Пашинян - современный последователь Гитлера.

В результате удара под покровом ночи по приказу Пашиняна баллистической ракетой по Гяндже погибли 26 человек, в том числе 10 женщин и 6 детей, 138 человек получили ранения.

После терактов в Барде погибли 25 человек. Только вчера восемь детей получили серьезные ранения в результате геноцида в Барде.

Не стоило ожидать другого от премьер-министра страны, которая установила шестиметровый памятник фашистскому "герою" Нжде.

В своих последних заявлениях Пашинян даже не воздерживается от угроз в отношении азербайджанского народа. "Если Азербайджан не прекратит военные действия, последствия будут горькими для всего Азербайджана", - сказал Пашинян. Тем самым армянский Гитлер хотел сказать, что стрелять по Гяндже, Барде и другим городам для него допустимо и он будет прибегать к разного рода гнусным, коварным поступкам, чтобы вызвать панику среди азербайджанского народа и выиграть время.

Детоубийца Пашинян не боится продолжать эти действия, однако он кардинально ошибается в одном вопросе - сегодня не 90-е годы. Сегодня азербайджанский народ тесно сплочен вокруг Верховного главнокомандующего. В стране все, от мала до велика, готовы сражаться до последней капли крови.

Пашинян вошел в историю как детоубийца и вскоре он будет привлечен к ответственности за свои преступления.

Асиф Мехман

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