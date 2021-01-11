Московская встреча - очередной успешный шаг к достижению прочного мира в регионе - депутат

БАКУ /Trend/ - Трехсторонняя встреча и заявление, подписанное Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве 11 января, являются следующим успешным шагом на пути к достижению вечного мира в регионе.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Вугар Искандеров.

Что касается значимости подписанного в Москве заявления для Азербайджана, то депутат сказал, что, как известно, Азербайджан потребовал неукоснительного выполнения заявления, которое было расценено как акт капитуляции для оккупирующей Армении и подписано 10 ноября 2020 года.

"С этой точки зрения заявление, подписанное в столице России 10 января 2021 года, устанавливает конкретные шаги по решению вопросов, отраженных в заявлении от 10 ноября. Если сказать точнее, Московское заявление отражает последовательную реализацию задач, предусмотренных в заявлении от 10 ноября", - сказал депутат.

Искандеров отметил, что для Азербайджана также имеет важное значение определение точного времени и график открытия коммуникаций в заявлении.

"Потому что именно в этом контексте будут приняты необходимые меры для обеспечения коридора, соединяющего основную часть Азербайджана и Нахчыванскую АР. Неслучайно Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после трехсторонней встречи в Москве отдельно коснулся восстановления транспортных коммуникаций.

Глава государства заявил, что подписанное заявление свидетельствует о наших намерениях, поскольку один пункт заявления по итогам прекращения боевых действий касался восстановления транспортных коммуникаций.

Эта область может внести большой динамизм в развитие региона и укрепить безопасность. Подчеркнув, что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России и наших соседей, глава государства выразил уверенность, что соседние страны также будут активно подключаться к созданию разветвленной сети транспортных коридоров и артерий в нашем регионе", - добавил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Наталья Кочнева)