Делегация ИСЕСКО побывала в освобожденном от оккупации Физулинском районе

БАКУ /Trend/ - В рамках визита на освобожденные от оккупации территории Азербайджана делегация, возглавляемая генеральным директором Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом, побывала в Физулинском районе.

Как сообщает во вторник Trend, члены делегации ИСЕСКО сначала ознакомились с развалинами Физули, в том числе став свидетелями вандализма армян на городском кладбище, где были разрушены мраморные надгробия и несколько могил.