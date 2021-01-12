Делегация ИСЕСКО побывала в освобожденном от оккупации Физулинском районе
БАКУ /Trend/ - В рамках визита на освобожденные от оккупации территории Азербайджана делегация, возглавляемая генеральным директором Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом, побывала в Физулинском районе.
Как сообщает во вторник Trend, члены делегации ИСЕСКО сначала ознакомились с развалинами Физули, в том числе став свидетелями вандализма армян на городском кладбище, где были разрушены мраморные надгробия и несколько могил.
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