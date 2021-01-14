ИСЕСКО предлагает объявить город Шуша столицей исламского мира

БАКУ /Trend/ - Мы предложили объявить город Шуша столицей исламского мира. Уверен, что в будущем это станет возможным.

Как передает в четверг Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал гендиректор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик.

"Мы добьемся продвижения истории успеха Азербайджана и в других странах", - отметил аль-Малик.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)