Президент Ильхам Алиев: После осквернения бюстов наших гениальных личностей армяне перевезли их в Армению, чтобы расплавить и продать

БАКУ /Trend/ - После осквернения бюстов наших гениальных личностей армяне перевезли их в Армению, чтобы расплавить и продать

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в мероприятии, посвященном возвращению в Шушу бюстов Бюльбюля, Натаван, Узеира Гаджибейли.

"Гейдар Алиев летом 1992 года лично участвовал в открытии бюста Хуршидбану Натаван. В то время я тоже находился здесь вместе с отцом. Бюст Хуршидбану Натаван был установлен чуть поодаль отсюда. После осквернения бюстов наших гениальных личностей армяне перевезли их в Армению, чтобы расплавить и продать. Каким же надо быть низким человеком, чтобы расстрелять памятные бюсты исторических личностей, осквернить их, а потом увезти и попытаться расплавить. В то время Полад Бюльбюльоглу узнал об этом и обратился к великому лидеру Гейдару Алиеву. В результате принятых мер эти бюсты забрали у армян. Должен откровенно сказать, что были куплены. Они продали их. Так же как всю жизнь все продают. Мы купили и бюсты. В то время мы привезли их и разметили во дворе Музея искусств", - сказал глава государства.