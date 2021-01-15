Весь мир станет свидетелем стремительного восстановления экономики на освобождённых территориях Азербайджана - депутат Госдумы РФ

БАКУ/Trend/ - Завершение карабахского конфликта уже открыло новую страницу в истории Азербайджана. Я уверен, что в ближайшие годы весь мир станет свидетелем стремительного восстановления экономики и культуры на освобождённых территориях.

Об этом сказал Trend депутат Государственной думы Российской Федерации, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев.

"Буквально на днях лидеры России, Азербайджана и Армении приняли заявление о восстановлении транспортной структуры в регионе, что поможет запустить механизм международной интеграции на Южном Кавказе. Разблокировка транспортных коммуникаций позволит Азербайджану установить сообщение с Нахчываном и Турцией, а Армения получит железнодорожный выход на Россию и Иран. Всё это придаст мощный стимул экономическому развитию Южного Кавказа и упрочит геополитическую стабильность в регионе", - подчеркнул он.

Дмитрий Савельев отметил, что освобождённые от оккупации территории Азербайджана обладают большими экономическими и природными ресурсами.

"Надо понимать, что территории, освобождённые от оккупации, занимают площадь, соразмерную с какой-нибудь из стран Европы, и, соответственно, обладают огромными экономическими и природными ресурсами", - добавил депутат Госдумы РФ.

Дмитрий Савельев подчеркивает, что, в частности, плодородные земли Нагорного Карабаха за кратчайший срок способны увеличить в несколько раз объёмы аграрной и животноводческой продукции, а месторождения разных видов полезных ископаемых станут сырьевой основой для многих отраслей азербайджанской промышленности:

"Энергетический потенциал недр региона оценивается в 200 млн тонн нефти и 250 млрд кубометров газа, а четверть водных запасов страны, которая формируется в Карабахе, позволит восстановить работу трёх крупных гидроэлектростанций. Кроме того, почти 40 процентов ресурсов минеральных вод всего Азербайджана, удивительная природа, уникальнейшие памятники истории и культуры могут быть использованы для создания туристического и лечебно-оздоровительного кластеров. Всё это, планомерно развиваемое, многократно усилит позиции Азербайджана в мировой экономике".

Депутат Государственной думы Российской Федерации добавил, что на всём постсоветском пространстве Азербайджан остался одной из немногих стран, где традиции дружбы народов были не просто сохранены, но выступили основой нового направления - политики мультикультурализма, которая соответствует и духу азербайджанского народа, и его историческим традициям.

"Азербайджанцы во все времена мирно сосуществовали с различными народами, и сегодня каждая нация или этнос в республике сохраняет обычаи и традиции, говорит на родном языке и развивает свою культуру, не опасаясь дискриминации и внося вклад в общее развитие Азербайджана. Особенно ярко проявилось это во время войны за освобождение оккупированных земель, когда в боевых действиях, наряду с этническими азербайджанцами, участвовали и представители национальностей, проживающих на территории республики: русские, талыши, лезгины и многие другие", - добавил он.

По словам Дмитрия Савельева, уважительное отношение азербайджанского народа к традициям, культуре и религиям других стран стало фундаментом для выстраивания Азербайджаном конструктивных и равноправных отношений с другими государствами, так как азербайджанская модель толерантности и мультикультурализма во всём мире признана в качестве образца.

"Кроме того, в Баку постоянно проводятся такие значимые мероприятия, как Бакинский саммит мировых религиозных лидеров, Всемирный форум межкультурного диалога или Бакинский международный гуманитарный форум, что, несомненно, увеличивает авторитет Азербайджана на мировой арене и способствует укреплению его международных связей", - подытожил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)