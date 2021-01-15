Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с финляндским коллегой

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Олави Хаависто.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов проинформировал своего финляндского коллегу о последней ситуации в регионе.

Министры обменялись мнениями о реализации трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, а также по вопросам, связанным с совместным заявлением, подписанным в Москве 11 января 2021 года.

Стороны также обсудили другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)