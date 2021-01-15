Самый оптимальный вариант для армян - принять реальность - политолог

БАКУ /Trend/ - Руководство Армении должно осознать, что конфликт исчерпан, и теперь нужно смотреть только вперед, добиваться безопасности и процветания в регионе.

Об этом в пятницу сказал Trend политолог Джейхун Ахмедли.

По его словам, это самый оптимальный вариант для армянского народа.

"Вместо того, чтобы набирать очки перед внутренней аудиторией путем организации незаконных визитов в Карабах, правительство Армении должно готовить свой народ к примирению с новыми реалиями.

Реальность такова, что Нагорно-Карабахскому региону Азербайджана не будет предоставлен какой-либо особый политический статус, и у армян, живущих в этом регионе, нет другой перспективы, кроме как подчиниться правительству Азербайджана. Президент Азербайджана уже высказал твердую и однозначную позицию по поводу незаконных визитов в Карабах из Армении.

А вчера, исходя из этой позиции, министерство иностранных дел Азербайджана выступило с резким заявлением, из которого руководство Армении должно сделать необходимые выводы. В противном случае они получат более тяжелые удары, что и отметил Президент Азербайджана, упомянув "железный кулак"", - добавил Джейхун Ахмедли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)