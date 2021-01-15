Армения должна ответить перед международными судами - Лейла Абдуллаева

БАКУ /Trend/ - Армения должна ответить перед международными судами. Об этом, как передает Trend, сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление МИД Армении о выступлении Президента Азербайджана во время встречи с генеральным директором ИСЕСКО.

"В своем выступлении на встрече с Генеральным секретарем ИСЕСКО 13 января Президент Азербайджанской Республики в очередной раз разоблачил целенаправленную политику Армении, направленную на уничтожение исторического, материального и культурного наследия Азербайджана, десятилетиями проводившуюся на освобожденных территориях нашей страны.

Деятельность по уничтожению, разграблению и изменению происхождения исторических, культурных и религиозных памятников на территориях, находившихся под армянской оккупацией на протяжении почти 30 лет, преследующая цель предотвратить возвращение азербайджанцев в свои дома путем уничтожения всего, что принадлежит азербайджанскому народу на этих территориях, приравнивается к военным преступлениям. Конечно, Армения несет ответственность за эти преступления и должна ответить перед международными судами", - сказала Лейла Абдуллаева.

(Редактор: Наталья Кочнева)