“Aзерлотерея” передана в управление на договорной основе турецкой компании “YMT Sans B.V.” – Распоряжение
БАКУ / Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об урегулировании некоторых вопросов в связи с передачей в управление ОАО "Азерлотерея".
Согласно распоряжению, ОАО "Азерлотерея" передана в управление на договорной основе компании “YMT Sans B.V.”, являющейся дочерней компанией “Demirören Şans Oyunları Yatırımları A.Ş.” (Турция).
Лента новостей
“Aзерлотерея” передана в управление на договорной основе турецкой компании “YMT Sans B.V.” – Распоряжение
В Азербайджане социально-психологические реабилитационные услуги оказаны 260 раненым в Отечественной войне (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Чай в стаканах «армуду» с пахлавой на Джыдыр дюзю. На радость друзьям и назло врагам (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Впервые за эти 30 лет Верховный главнокомандующий приехал в Шушу и, честно говоря, не хочет уезжать из Шуши