“Aзерлотерея” передана в управление на договорной основе турецкой компании “YMT Sans B.V.” – Распоряжение

Политика 16 января 2021 16:08 (UTC+04:00)
“Aзерлотерея” передана в управление на договорной основе турецкой компании “YMT Sans B.V.” – Распоряжение

БАКУ / Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об урегулировании некоторых вопросов в связи с передачей в управление ОАО "Азерлотерея".

Согласно распоряжению, ОАО "Азерлотерея" передана в управление на договорной основе компании “YMT Sans B.V.”, являющейся дочерней компанией “Demirören Şans Oyunları Yatırımları A.Ş.” (Турция).

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