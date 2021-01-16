Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 16 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто успешное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, постоянное расширение двустороннего сотрудничества. Президент Ильхам Алиев проинформировал Президента Турции о начале работ по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях, с чувством удовлетворения отметив активное участие турецких компаний в этом деле, что также послужит делу дальнейшего укрепления связей между нашими странами.

Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил главу нашего государства за информацию и, в свою очередь, выразил удовлетворение участием турецких компаний в восстановительных работах и реконструкции на освобожденных от оккупации азербайджанских землях.

Главы государств говорили о скором начале деятельности Турецко-Российского совместного мониторингового центра в Агдаме, констатировав, что деятельность данного центра послужит обеспечению долгосрочного мира.

Президент Турции подчеркнул, что его страна и впредь будет оказывать поддержку Азербайджану.

Глава нашего государства выразил признательность за это.