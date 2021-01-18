На оккупированных территориях Азербайджана незаконно функционировали компании более 20 стран (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Карабахе за 30 лет оккупации азербайджанских земель незаконно работал ряд международных компаний, сообщает в понедельник Trend.

С 1999 года правительство Армении привлекло несколько иностранных компаний к инвестированию в Карабах. Они без разрешения Азербайджана функционировали там в различных сферах - горнорудной, строительной, деревообрабатывающей, телекоммуникационной и др. В оккупированные территории инвестировали компании Великобритании, Франции, Ирана, США, России, Швейцарии, Германии, Голландии и др. стран, которые незаконно эксплуатировали богатства Азербайджана.

В целом на оккупированных территориях Азербайджана функционировали компании более 20 стран. Только за последние десять лет они незаконно инвестировали в Карабах 470 миллионов долларов. Эти компании, которые вели незаконную деятельность на оккупированных территориях, в том числе эксплуатировали золоторудные месторождения, занимались незаконным производством осетровых и черной икры, электроэнергии, продажей наручных часов, банкингом, были выявлены и решением суда в их отношении была проведена налоговая проверка. Согласно результатам налоговых проверок и заключению судебно-бухгалтерской экспертизы, выявлены основания для подозрений в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, в процессе которой пять компаний получили доход в размере 306 миллионов 821 тысячи манатов.

В отношении 166 юридических лиц, занимающихся незаконной экономической деятельностью, 35 странам были направлены соответствующие правовые документы.

Были установлены названия ряда компаний, незаконно занимавшихся экономической деятельностью в Карабахе:

"Haik Watch and Jewelry Co"

"Rodino Haskovo" JIC,

"Centro Ceibal",

"Deccan Gold Mines Ltd"

"Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A"