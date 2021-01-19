Потенциал экономического сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном не исчерпан - казахстанский депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан для Казахстана является братской, дружественной страной и ключевым партнером в Кавказском регионе.

Об этом, как передает во вторник Trend, сказал в интервью информационно-аналитической онлайн-газете "Новая эпоха" депутат Мажилиса парламента Казахстана, председатель Республиканского общественного объединения «Ассоциация азербайджанцев» в Казахстане Абилфас Хамедов.

По его словам, обе страны придают огромное значение развитию двусторонних торгово-экономических связей. Работает межправительственная комиссия, регулярно проводятся бизнес-форумы. Укрепляются традиционные связи в нефтегазовой сфере.

«Особым знаком дружбы между нашими народами стало то, что в ноябре 2020 года несколько казахстанских политологов и кинематографистов поехали в Азербайджан и сняли документальный фильм о войне в Нагорном Карабахе. Фильм был продемонстрирован в Алматы и Нур-Султане. Авторы фильма защищали справедливую позицию Азербайджана. Это признак особого отношения к нашему народу и ещё один вклад в укрепление сотрудничества между нашими странами», - сказал Хамедов.

Он подчеркнул, что между Казахстаном и Азербайджаном нет политических вопросов, которые бы вызывали недопонимание или разногласия.

«В экономическом сотрудничестве тоже все идет очень хорошо, имеется рост, но я считаю, что потенциал сотрудничества в этом направлении не исчерпан, и мы должны работать над этим», - сказал Хамедов.

Депутат отметил, что казахстано-азербайджанские отношения находятся на высоком уровне.

(Автор: Наргиз Садыхова)