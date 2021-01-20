Ставший игрушкой Сороса Пашинян не может пресечь кризис в Армении - экономика переживает упадок, протесты не прекращаются

Политика 20 января 2021 21:52 (UTC+04:00)
Ставший игрушкой Сороса Пашинян не может пресечь кризис в Армении - экономика переживает упадок, протесты не прекращаются

БАКУ /Trend/ - Напряженность в Армении после её разгрома в Карабахе сохраняется. Хотя премьер-министр Армении Никол Пашинян, пришедший к власти при поддержке фонда Сороса, пытается вывести страну из тяжелого положения, противостояние между властью и оппозицией не позволяет этого. Экономика страны стремительно рушится.

В эти дни сотни граждан Армении по-прежнему обвиняют Пашиняна в поражении в Карабахской войне, с которым не могут смириться, требуя его отставки.

Разумеется, первая причина этого кроется в предоставлении ложной информации о ходе военных операций, которой правительство Армении кормило народ во время войны. Население узнавало о реальной ситуации от азербайджанской стороны, либо вообще не узнавало.

Армянская оппозиция признает, что заявлением от 10 ноября Армения подписала акт о капитуляции, но не может с этим смириться. Она даже попыталась добиться обсуждения заявления в парламенте, однако это ей не удалось. За обсуждение заявления проголосовало 40 депутатов, против - 73, тем самым парламент Армении, фактически, отказался обсуждать его. То есть правящие круги вновь заявили, что приняли и одобрили все условия.

В беседе с близким окружением Генеральный прокурор Армении Артур Давтян заявил, что обвинения в государственной измене в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна дают достаточные основания для возбуждения уголовного дела.

На днях в Ереване возобновился суд над бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном. Данное решение правительства в очередной раз вызвало протесты сторонников Кочаряна. Протестующие скандировали антиправительственные лозунги перед судом.

Как сообщила Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиндж Гусейнова, глубокий кризис, который сегодня наблюдается в Армении - горькое последствие захватнической политики, проводимой Арменией против Азербайджана.

Депутат подчеркнула, что славная победа Азербайджана в 44-х дневной Отечественной войне способствовала глубокому политическому и социально-экономическому кризису, морально-психологическому потрясению в Армении, в обществе наблюдаются серьезные разногласия и крайне высока вероятность гражданской войны.

"Удар грандиозной победы Азербайджана в 44-х дневной войне оказался для Армении непосильным. Ее капитуляцией был развеян миф о "героическом образе", в пух и прах разнесена ее идеологическая машина и диаспорская деятельность", - сказала Севиндж Гусейнова.

По ее словам, Азербайджан всегда заявлял, что никогда не смирится с оккупацией своих земель, рано или поздно освободит свои земли мирным или военным путем. Если бы Армения услышала эти призывы и добровольно покинула наши земли, она не столкнулась бы с сегодняшней сложной ситуацией.

Политический обозреватель Ниямеддин Ордуханлы подчеркивает, что Армения находится в очень сложной ситуации. Жители этой страны уже начали массовую миграцию.

"Армения, не имеющая экономики, будучи страной с внешним долгом в размере более десяти миллиардов долларов, неизбежно столкнется с очень сложной социальной ситуацией и, возможно, с гражданской войной. Выйти из этой ситуации будет невероятно сложно, независимо от того, кто будет находиться у власти. Единственный путь - смириться со своим поражением и попытаться установить нормальные отношения с соседними странами", - уточнил Ордуханлы.

Он добавил, что для нормализации отношений с Турцией, Азербайджаном, Ираном и Россией руководство Армении должно перестать делать глупые заявления, отказаться от необоснованных претензий, в противном случае армян ожидают тяжелые дни.

Эксперт Эльданиз Амиров считает, что если Армения не скорректирует свой курс политики в отношении Азербайджана, не сменит политические притязания на экономические интересы, в ближайшем будущем дефолт (невозможность осуществления платежей по долговым обязательствам или умышленное приостановление платежа) страны будет неизбежен. По его словам, довоенное экономическое положение Армении и без того было плачевным. Война, закончившаяся освобождением наших земель, разрушила коленопреклоненную экономику Армении и привела не только к экономическому упадку в стране, но и де-юре поставила под угрозу ее политическую независимость.

"Именно так я бы описал реальную картину, чтобы создать четкое представление, характеризуя 2020 год для Армении. Проявление упадка Армении в первую очередь началось с ее политики, построенной на алчности и необоснованных амбициях в отношении соседей. Второй удар по этой стране нанесла коррумпированная экономическая система.

Третий удар пришелся от пандемии и явился для Армении нокдауном. Решающим стал удар Азербайджана в последнем раунде, начавшемся 27 сентября. Он был настолько сильным, что Армения не смогла устоять на ринге, свалилась на канаты, а затем и на страны, которые ее тренировали. Это образное представление красноречиво и полностью описывает развитие последних событий для Армении", - добавил Эльданиз Амиров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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