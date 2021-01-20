МИД Азербайджана распространил заявление в связи с годовщиной трагедии 20 Января (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 31-й годовщиной трагедии 20 Января, передает в среду Trend.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР в азербайджанские города Баку и Сумгайыт, а также в другие города страны была введена 26-тысячная советская армия. В результате этого военного вмешательства 147 мирных жителей были убиты и 744 получили тяжелые ранения. Эта трагедия вошла в историю современного Азербайджана как «Черный январь».

Подчеркивается, что необоснованные территориальные претензии Армении против Азербайджана в конце 1980-х годов, агрессивная сепаратистская деятельность радикальных армян в Нагорно-карабахской автономной области бывшей Азербайджанской ССР, поддержка этой деятельности руководством СССР, жестокая депортация насильственным путем сотен тысяч азербайджанцев из самой Армении до этих трагических событий стали толчком для расширения движения в Азербайджане против советского правительства. Чтобы пресечь общенародное движение и сломить решимость азербайджанского народа в борьбе за независимость введенными в страну частями советской армии, в грубое нарушение норм международного права, Конституции бывших СССР и Азербайджанской ССР, было совершено кровопролитие против мирного населения: «Сразу же после этих трагических событий общенациональный лидер Гейдар Алиев, проведя пресс-конференцию в постпредставительстве Азербайджана в Москве, резко осудил это зверство, потребовал дать политическую оценку кровопролитию, совершенному против азербайджанского народа, и наказать виновных".